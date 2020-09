Elise Mertens is gekwalificeerd voor de kwartfinales van de US Open na indrukwekkende wedstrijd tegen de nummer 4 van de wedstrijd

Elise Mertens heeft uitgehaald op de US Open. Onze landgenote heeft zich namelijk kunnen plaatsen voor de kwartfinales na een sterke wedstrijd tegen Sofia Kenin, de nummer 4 van de wereld. Het werd twee keer 6-3.

In de achtste finales van de US Open nam Elise Mertens het op tegen Sofia Kenin, de nummer 4 van de wereld. Onze landgenote domineerde in de eerste set en haalde deze uiteindelijk ook binnen met 6-3.

In de tweede set hetzelfde verhaal. Elise Mertens speelde sterker dan de Amerikaanse en ook de tweede set werd binnengehaald met 6-3. Elise Mertens stoot dus door naar de kwartfinales en daarin neemt ze het op tegen Victoria Azarenka.