Roland Garros gaat wel publiek verwelkomen en legt exacte aantal vast

Dan gaat ook Roland Garros van start. Bij aankomst in Parijs zullen spelers en speelsters binnen een tijdsspanne van vijf dagen tweemaal getest worden. Enkel bij twee negatieve testen mogen ze effectief deelnemen aan het toernooi.

Wie negatief test zal dus wel kunnen spelen voor publiek. Elke toernooidag zal er een totaal van 11 500 toeschouwers toegelaten worden in het complex. Aanvankelijk had de organisatie op bijna de helft meer gehoopt, maar dat bleek niet haalbaar.

Roland-Garros stadium, which spans just under 30 acres in total, will be split into three separate sites, each of which will include a show court and its surrounding outside courts.#RolandGarros pic.twitter.com/aF9azc15bt