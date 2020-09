Novak Djokovic excuseert zich uitbundig voor bal tegen lijnrechter, Kyrgios en Goffin veroordelen actie van Serviër

Novak Djokovic heeft de hoon van de tenniswereld nog maar eens over zich heen gehaald, nadat hij een bal onopzettelijk tegen de keel van een vrouwelijke lijnrechter mepte. Die had het in eerste instantie moeilijk om te ademen. Er is weinig begrip voor de actie van Djokovic.

Het nummer één van de wereld verontschuldigde zich op het moment zelf al uitvoerig bij de vrouw en ook op Instagram kwamen er verontschuldigingen. "God zij dank voelt ze zich weer goed. Het spijt me extreem dat ik haar zo'n stress heb bezorgd. Zo onbedoeld. Zo fout. Deze hele situatie laat me triest en leeg achter. Ik verontschuldig me bij de US Open en bij alle betrokkenen", aldus Djokovic.

Er is on line ook weer een filmpje opgedoken over een incident van vier jaar geleden bij een gelijkaardige actie, toen Djokovic weliswaar geen official raakte. Toen hem er naar gevraagd werd, was de Serviër not amused. "Het had ernstig kunnen zijn, of het had ook kunnen sneeuwen", lachte Djokovic het weg.

Swap me for jokers incident. ‘Accidentally hitting the ball kid in the throat’ how many years would I be banned for? — Nicholas Kyrgios (@NickKyrgios) September 6, 2020

Niet zeker of dit een rol speelt in de reactie van de rest van de tenniswereld, maar in elk geval moet Djokovic niet op veel begrip rekenen. "Hoeveel jaar zou ik hiervoor geschorst worden?" Dat vroeg Nick Kyrgios, wel vaker een criticaster van Djokovic, zich af. Ook Goffin heeft de actie van de Serviër veroordeeld. "Eerlijk gezegd vind ik het belachelijk van hem", zegt Goffin.