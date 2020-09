Gillé en Vliegen missen setballen en verslikken zich in Nederlands-Kroatisch duo in kwartfinales dubbelspel US Open

Geen Belgische mannen meer actief in New York, want naast Goffin in het enkel zijn Gillé en Vliegen in het dubbelspel uitgeschakeld. Het Belgische dubbelduo kon natuurlijk al terugblikken op twee hele mooie overwinning, waardoor het de kwartfinales haalde.

In die kwartfinales waren Nikola Mektić en Wesley Koolhof de tegenstanders. Een Kroaat en een Nederlander, tevens het achtste reekshoofd. Bij 3-4 voor had het het moment kunnen zijn waarop Gillé en Vliegen een tiebreak in de eerste set hadden kunnen vermijden. Vier breakpunten bleven onbenut. In de breaker hadden de Belgen dan nog twee setpunten. Van 4-6 ging het naar 8-6. Na de setwinst hadden Mektić en Koolhof de wind in de zeilen. Bij 1-1 in set twee wonnen ze drie spelletjes op rij, om zo 4-1 uit te lopen. Die achterstand konden Gillé en Vliegen niet meer ongedaan maken. Met 7-6 (8/6) en 6-3 werd een einde gemaakt aan hun avontuur in New York.

