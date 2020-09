David Goffin loopt na winst in openingsset alsnog kwartfinales mis op US Open

David Goffin was relatief vlot door zijn eerste drie matchen geraakt op de US Open. De hoop was dus aanwezig om door te kunnen stoten naar de kwartfinales. Denis Shapovalov bleek echter te sterk en was na vier sets de betere van Goffin.

Die mocht in het begin van de partij nochtans ook dromen van de kwalificatie. Bij 5-6 had Goffin al een setbal. Die werkte Shapovalov nog weg, maar in de tiebreak gunde Goffin zijn tegenstander geen enkel puntje. Het werd dus 1-0 in sets voor de Belg.

VAAK VROEG GEBROKEN

In set twee ging Shapovalov al snel van 1-1 naar 4-1. Vier spelletjes later hingen de bordjes weer volledig gelijk. In de derde set was het in het openingsspel dat Shapovalov meteen toesloeg op de opslag van Goffin. Een bepalend moment, want die break bleef de hele set staan.

Goffin won in set vier wél het openingsspel, maar de vijf volgende games gingen allemaal naar zijn opponent, ook al had het in sommige spelletjes anders kunnen lopen. Goffin knokte wel nog terug, maar kon de uitschakeling niet meer afwenden. Het werd 6-7 (0/7), 6-3, 6-4 en 6-3.