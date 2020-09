🎥 Sensatie op US Open: Novak Djokovic mept bal tegen lijnrechter en moet toernooi verlaten!

Novak Djokovic zal dan toch de US Open niet winnen. De Serviër was aan de Grand Slam begonnen als de grote favoriet. In zijn partij tegen Carreño Busta werd Djokovic echter op een negatieve wijze overmand door emoties, met een exit tot gevolg.

Het was een wedstrijd uit de achtste finales van het heren enkelspel: eerste reekshoofd Djokovic tegen twintigste reekshoofd Carreño Busta. Het liep niet meteen naar wens voor Djokovic. In zijn zesde opslagspel moest hij zijn service inleveren, waardoor het 5-6 werd en Carreño Busta zou gaan serveren voor de set. Zover kwam het niet, want bij het naar het bankje lopen sloeg Djokovic uit frustratie een bal achter zich weg. Die bal kwam tegen het strottenhoofd van een vrouwelijke lijnrechter. Die ging meteen tegen de grond. Djokovic ging meteen checken hoe de vrouw het stelde, het ging duidelijk om een onopzettelijke actie. Gelukkig ging het al snel weer beter met de lijnrechter in kwestie. 🎾 | WAT GEBEURT ER HIER?



Novak Djokovic raakt een lijnrechter en wordt gediskwalificeerd! Einde #USOpen voor Djokovic. pic.twitter.com/ZkNMmDH61y — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) September 6, 2020 Het lot van Djokovic was echter bezegeld. De officials pleegden even overleg en gingen dan over tot diskwalificatie van de speler. Djokovic moet de US Open verlaten. Voor het eerst in jaren zal niet één van de Grote Drie (Djokovic, Nadal, Federer) een Grand Slam winnen in het mannentennis.