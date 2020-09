Elise Mertens en Sabalenka verlengen titel op US Open niet na verlies in kwartfinales dubbelspel

Elise Mertens en haar dubbelpartner Aryna Sabalenka hadden op de US Open twee prima partijen afgewerkt in het dubbelspel. Als tweede reekshoofd mochten ze ook ambitie koesteren. In de kwartfinales verloren ze echter van Zvonareva en Siegemund.

Elise Mertens en Aryna Sabalenka wonnen vorig jaar bij de vrouwen het dubbeltoernooi op de US Open. Als ze dat dit jaar opnieuw wilden doen, moesten ze in de kwartfinales eerst voorbij Zvonareva en Siegemund. Mertens en Sabalenka liepen 1-3 uit, maar Zvonareva en Siegemund pakten vervolgens vier games op rij. Het Russisch-Duitse duo haalde zo de eerste set binnen. Toen ook de eerste twee spelletjes van set twee naar Zvonareva en Siegemund gingen, zag het er al even benard uit voor Mertens. Samen met haar Wit-Russische partner keek ze later tegen een 5-3-achterstand aan. Ze redden echter twee matchballen en maakten er 5-5 van. SLECHTS 1 PUNTJE IN TIEBREAK Even later moest een tiebreak bepalen of er nog een derde set zou komen of niet. Helaas, Mertens en Sabalenka sprokkelden nog slechts één puntje. Zvonareva en Siegemund schakelden hen uit met 6-4 en 7-6 (7/1).