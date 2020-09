Elise Mertens en Aryna Sabalenka hebben zich gekwalificeerd voor de kwartfinales op de US Open in het dubbelspel

Elise Mertens en Aryna Sabalenka hebben zich kunnen kwalificeren voor de kwartfinales van de US Open in het dubbelspel. Ze haalden het van Jessica Pegula en Shelby Rogers in twee sets: 3-6 en 6-7 (5-7).

Elise Mertens en Aryna Sabalenka kregen met Jessica Pegula en Shelby Rogers twee Amerikaanse tennissters voorgeschoteld in de achtste finales van de US Open. In de eerste set haalde Mertens het met haar collega vlot van haar tegenstanders. Het werd 3-6. In de tweede set kregen ze het moeilijker, maar ook deze set werd binnengehaald met 6-7 (5-7). In de kwartfinales zullen ze het moeten opnemen tegen Vera Zvonareva en Laura Siegemund.