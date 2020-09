David Goffin en Elise Mertens kennen tegenstanders in achtste finales US Open

David Goffin en Elise Mertens kennen hun tegenstanders in de achtste finales van de US Open. Het worden geen makkelijke opgaves, want Goffin neemt het op tegen Denis Shapovalov en Elise Mertens speelt tegen Sofia Kenin.

David Goffin en Elise Mertens komen in de fase van de waarheid. Ze krijgen allebei dan ook een zware tegenstander voorgeschoteld in de achtste finales van de US Open. Met de 21-jarige Denis Shapovalov komt Goffin de nummer 17 van de wereld tegen. Elise Mertens moet het dan weer opnemen tegen Sofia Kenin, de nummer 4 van de wereld bij de vrouwen. De Belgische speelde in het verleden al twee keer tegen Kenin, maar ze kon ook twee keer niet winnen. Derde keer, goede keer voor onze landgenote?