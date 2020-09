Elise Mertens laat zich niet verrassen door 18-jarige thuisspeelster en bereikt achtste finales op US Open

Elise Mertens kan aan het eind van de eerste week op de US Open nog een perfect rapport voorleggen: drie matchen, drie zeges, geen setverlies. In de eerste set tegen McNally moest ze wel achtervolgen, maar Mertens zette nog vlot orde op zaken.

Het bereiken van de derde ronde was voor de 18-jarige McNally natuurlijk al een geweldig resultaat. Als Amerikaanse had ze ook het enthousiasme om voor een volgende stunt te gaan en dat moest Mertens ondervinden. De eerste drie spelletjes gingen naar McNally.

TWEE SETBALLEN GERED

Vervolgens begon Mertens aan haar inhaalrace. Ze maakte er meteen 3-3 van. Bij 4-5 moest Mertens twee setballen wegwerken. Nadat dit lukte, ging ze erop en erover. Het nummer 18 van de wereld sleepte de eerste set nog uit de brand met 7-5.

Daarmee was het verzet van McNally gebroken en was het moeilijkste gedaan. Mertens kon vrijer gaan spelen en sloeg meteen een kloof in begin van set twee. De vier laatste games uit de wedstrijd gingen ook allemaal naar Mertens. Zo was de klus geklaard binnen het anderhalf uur en won Mertens met 7-5 en 6-1.