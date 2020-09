Ysaline Bonaventure dan toch uitgeschakeld op US Open

Het was een verrassing dat Ysaline Bonaventure het Chinese reekshoofd Zhang Shuai wist uit te schakelen in de eerste ronde, maar in de tweede ronde was de Francaise Alizé Cornet te sterk.

Nochtans waren er genoeg kansen voor Bonaventure om de wedstrijd naar zich toe te trekken. Bonaventure liet drie setpunten onbenut. In de tiebreak haalde Cornet het. In de tweede set kregen we maar liefst zes breaks te zien. Uiteindelijk moest Bonaventure zich toch gewonnen geven, maar ze kan de US Open met opgeheven hoofd verlaten. Het werd 7-6 (7-4) en 6-3. Door de uitschakeling van Bonaventure wordt bij de vrouwen alle Belgische hoop gevestigd op Elise Mertens.

