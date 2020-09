Met Andy Murray en Milos Raonic verlaten enkele grote namen de US Open

Andy Murray en Milos Raonic zijn uitgeschakeld in de tweede ronde van de US Open. Serena Williams gaat bij de vrouwen wel door.

Murray, net terug van een lange heupblessure, moest het afleggen tegen de talentvolle Auger-Aliassime. De Canadees haalde het na een sterke partij van meer dan twee uur met 6-2, 6-3 en 6-4.

Raonic, die nog de finale speelde van het toernooi in Cincinatti, was niet opgewassen tegen landgenoot Pospisil. In een felbevochten wedstrijd werd het 6-7 (1-7), 6-3, 7-6 (7-4) en 6-3.

Serena Williams daarentegen gaat wel door. De Amerikaanse versloeg de Russische Gasparyan met 6-2 en 6-4 en stoot door naar de derde ronde.