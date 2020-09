Elise Mertens leek op weg naar de volgende ronde, maar de regen werd spelbreker

Elise Mertens was de laatste van de Belgen die nog in actie kwam bij de vrouwen op de US Open.

Lange tijd leek ze op weg naar de volgende rond, maar daar gooide de regen even roet in het eten. Door de hevige regenval in New York werd de match stilgelegd. Het zag er nochtans goed uit voor Mertens. De eerste set had ze al achter haar naam gezet door met 6-3 te winnen en ook de tweede set had ze al een voorsprong genomen door de eerst game te winnen. Mertens is de laatste van de Belgen die nog overschiet bij de vrouwen. Ze moet nu dus wel nog voorbij de Spaanse Sara Sorribes.

Lees ook... Elise Mertens hakt Duitse in de pan en kent prima start op US Open