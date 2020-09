David Goffin en Elise Mertens winnen hun wedstrijd op US Open zonder set prijs te geven

Goed nieuws vanuit Belgisch oogpunt uit New York. David Goffin en Elise Mertens hebben vrijdagavond winst geboekt. Goffin zit zo al in de achtste finales van het mannentoernooi. Mertens rondde haar tweederondepartij met succes af.

Een hele knappe verwezenlijking toch van Goffin, want zijn tegenstander Krajinovic had op ATP Cincinnati nog de latere finalist Raonic het vuur aan de schenen gelegd. Goffin won de eerste vier spelletjes en opende dus met een sterke eerste set. In set twee kwam Goffin vroeg op achterstand, maar die wiste hij ook meteen weer weg. Het kwam tot een tiebreak en Goffin schoot daarin uitstekend uit de startblokken.

Het leverde hem een voorsprong in sets op van 2-0. Goffin leverde dan ook nog eens uit naar 4-1. Krajinovic kwam helemaal terug tot 4-4, waarna Goffin alsnog de beslissende break realiseerde. Zo versloeg Goffin zijn Kroatische opponent met 6-1, 7-6 (7/5) en 6-4.

Bij de dames was Elise Mertens woensdag al aan haar wedstrijd tegen de Spaanse Sorribes Tormo begonnen. Mertens stond 6-3 en 1-0 voor toen de regen de match onderbrak. Sorribes Tormo beet nog van zich af en liep tot twee keer toe een break uit. Evenveel keer kwam Mertens nog terug. Van 3-5 ging onze landgenote zelfs naar 7-5 en zo had ze de kwalificatie voor de derde ronde meteen op zak.