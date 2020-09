Topreekshoofd en nummer drie van de wereld bij de dames mag valiezen al pakken op US Open

Door het forfait van Barty en Halep lonkte een kans voor de nummer drie van de wereld om een gooi te doen naar een eerste grandslamtitel. Karolina Pliskova zal er nog even op moeten wachten. De Tsjechische werd in de tweede ronde van de US Open uitgeschakeld door Caroline Garcia.

Pliskova, als nummer drie van de wereld topreekshoofd in New York, leek rijp om ver te geraken in New York. Op WTA Cincinnati verloor ze echter meteen en ook op de US Open komt ze dus niet verder dan één overwinning. Haar tegenstandster Caroline Garcia stond ooit in de top vier van de wereld, maar was wel al ver weggezakt.

De Française zag het wel zitten om die glorieperiode van weleer nog eens te beleven en ging stevig van start. Pliskova kon geen beroep doen op haar anders zo sterke opslag. In tegenstelling tot haar slaagde Garcia er wel in om breakpunten weg te werken. Zo haalde die laatste de eerste set binnen met 6-1.

PLISKOVA MIST SETBALLEN

In set twee stond Pliskova meteen opnieuw haar service af en zo leek de wedstrijd vroeg gespeeld. Van 4-2 ging het echter naar 4-5 en 15-40 voor Pliskova. Garcia werkte de twee setballen weg en kon later in de tiebreak setverlies vermijden. Wellicht cruciaal voor de uitkomst van de partij. Garcia haalde het met 6-1 en 7-6 (7/2).