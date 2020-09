Joran Vliegen en Sander Gillé pakken uit met overtuigende stunt en verslaan tweede reekshoofd op US Open

De status van Joran Vliegen en Sander Gillé in het mannendubbel krijgt op de US Open een nieuwe boost. De Belgische tennissers hebben een schitterend resultaat verwezenlijkt: ze klopten de Pool Lukasz Kubot en de Braziliaan Marcelo Melo.

Die waren nochtans gestart als tweede reekshoofd op de US Open, maar moesten duidelijk hun meerdere erkennen in Gillé en Vliegen. De eerste vier spelletjes werden wel nog netjes verdeeld. Van de volgende vier waren er drie erg spannend. Gillé en Vliegen haalden de games telkens naar zich toe en wonnen zo de eerste set met 6-2.

Kubo en Melo zouden dan wel willen terugslaan, maar zowel Gillé als Vliegen zou geen enkele keer de eigen opslag moeten inleveren. In het zevende spel van set twee forceerde het Belgische duo wel zelf nog eens een break. De weg naar de overwinning lag dan open en in minder dan anderhalf uur was de klus geklaard met 6-2 en 6-4.