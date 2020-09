Wisselend succes voor Belgen in NY: Goffin klaart de klus in vier sets, Flipkens uitgeschakeld ondanks moedig verweer

Woensdagavond zijn er met David Goffin en Kirsten Flipkens twee Belgen in actie gekomen op de US Open. Onze mannelijke tennistrots wist zich te plaatsen voor de derde ronde. Flipkens slaagde daar bij de dames niet in, al mag ze wel terugblikken op een verdienstelijke partij.

Na de maat te nemen van Reilly Opelka mocht Lloyd Harris geen probleem worden voor David Goffin. De Zuid-Afrikaan bleek echter niet te onderschatten. Het zevende reekshoofd moest in de eerste set vijf breakballen wegwerken, om die set dan toch nog binnen te halen in de tiebreak. De tweede set begon met vijf breaks op rij. Harris verwezenlijkte er eentje meer dan Goffin.

Alles te herdoen dus, maar Goffin stond er vervolgens wel op de belangrijke momenten. Bij 1-1 in de derde set begon hij aan een tussenspurt van zeven games op rij. Daardoor won Goffin set 3 en had hij ook in set 4 meteen een break te pakken. Er volgde onmiddellijk een rebreak. Een goed spel van Goffin bij 4-4 zorgde voor de beslissing. Zijn vierde matchpunt wist onze landgenoot aan het net af te maken: 7-6 (8/6), 4-6, 6-1 en 6-4.

Eerder op de avond was Kirsten Flipkens aan haar opgave tegen Jessica Pegula begonnen. Die had recent enkele behoorlijke uitslagen neergezet, Flipkens had dan weer het 32ste reekshoofd in New York naar huis gestuurd. Flipkens en haar Amerikaanse opponente sloegen er elk in een set te winnen na een tiebreak.

In de beslissende derde set viel er slechts één break te noteren: bij 2-1 ging Pegula door de opslag van Flipkens. Pegula stoomde door naar 4-1 en die kloof van drie spelletjes kon niet meer gedicht worden. Pegula haalde het zo met 7-6 (7/1), 6-7 (3/7) en 6-3.