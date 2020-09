Kim Clijsters verliest meteen op US Open maar is niet ontevreden: "Beste wedstrijd sinds comeback"

Het zit Kim Clijsters niet mee. Sinds haar comeback heeft ze drie wedstrijden gespeeld, maar ze heeft geenenkele partij kunnen winnen. Op de US Open werd ze verslagen door Jekaterina Alexandrova. Na afloop was Clijsters wel enigszins positief.

"Dit was met voorsprong mijn beste wedstrijd van het jaar", zegt Clijsters na afloop van de wedstrijd. "Het is een stap in de goede richting. Ik wist op voorhand dat ik wedstrijden zou verliezen, dat hoort erbij. Ik moet hard blijven werken", klinkt het vastberaden.

Aangezien Clijsters al zo lang in de tenniswereld zit, weet ze goed genoeg waar het misliep. "Ik miste scherpte. Zij begon in de derde set beter op te slaan en maakte minder fouten. Ze raakte de bal echt goed waardoor ik onder druk kwam te staan", analyseert de Limburgse.

"Het was leuk om hier opnieuw op de baan te staan. Ik heb er echt naar uitgekeken om hier opnieuw te kunnen spelen. Het was anders dan normaal op vlak van beleving, maar ik heb er enorm van genoten", blikt ze terug.