Kim Clijsters strandt na goede start op paar games van overwinning in eerste grandslamwedstrijd in acht jaar

De eerste setwinst in een officiële wedstrijd sinds haar comeback heeft Kim Clijsters beet. Het was evenwel niet genoeg om zich ook te kwalificeren voor de tweede ronde op de US Open. De Russische Alexandrova deed de match nog kantelen.

Na haar goede prestaties op het WTT had Kim Clijsters haar buikspieren rust gegund en was de hoop realistisch om op de US Open weer aan te knopen op dat niveau. Dat was aanvankelijk ook het geval: van 1-1 ging Clijsters naar 4-1 voor. Een rebreak wist ze te vermijden. Vier setpunten op de service van haar tegenstandster bleven nog onbenut. Vervolgens haalde Clijsters met een blanco opslagspel alsnog de set binnen.

Ze speelde wel tegen het 21ste reekshoofd, die zou dus niet bij de pakken blijven zitten. Alexandrova won de eerste twee spelletjes van de tweede set, maar Clijsters kwam onmiddellijk weer langszij. De opslag draaide wel al iets minder. Ondanks dat er ook een paar breakkansen waren voor Clijsters, was het Alexandrova die aan het einde van de set afstand kon nemen.

ECHTE DRIESETTER NOG ANDERE KOEK

Korte setjes spelen op WTT of een driesetter op een Grand Slam: het was nog wel een verschil. Clijsters kreeg haar slagen niet meer buiten het bereik van Alexandrova, die vervolgens hard kon uithalen. Clijsters won nog wel het openingsspelletje van de derde set, maar daarna was het voorbij. Alexandrova schakelde haar uit met 3-6, 7-5 en 6-1.