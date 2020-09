🎥 Voormalig nummer zes van de wereld heeft lymfeklierkanker en moet chemo ondergaan

De tenniswereld is opgeschrikt door nieuws over het voormalig nummer zes van de wereld bij de dames, Carla Suarez Navarro. De Spaanse speelt niet op de US Open en inmiddels is ook duidelijk waarom. Er is bij haar lymfeklierkanker vastgesteld.

De precieze diagnose is de Ziekte van Hodgkin. Dat maakte Suarez Navarro bekend met een filmpje op Twitter. Ze had al aangegeven dat ze niet in actie kwam op de US Open vanwege gezondheidsredenen en ging nu dus meer in detail.

Suarez Navarro zal chemotherapie moeten ondergaan. In haar boodschap blijft ze wel positief over de strijd tegen haar ziekte. In principe was de 31-jarige tennisspeelster van plan om eind dit jaar een punt te zetten achter haar carrière. Het kan dus zijn dat ze haar laatste wedstrijd reeds gespeeld heeft.