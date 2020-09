Ysaline Bonaventure haalt set achterstand op en stuurt reekshoofd huiswaarts op Flushing Meadows

Ysaline Bonaventure stond meteen voor een zware opdracht in New York, want ze moest het in de eerste ronde opnemen tegen het 25ste reekshoofd, Shuai Zhang. Bonaventure kwam echter sterk voor de dag. Zelfs een set achterstand kon haar niet van de overwinning houden.

Shuai Zhang won meteen de eerste twee spelletjes. Zo leek het een lange wedstrijd te worden voor Bonaventure. De tennisspeelster met Nederlandse tongval kwam echter onmiddellijk langszij en overleefde in de volgende games vier breakpunten. In het tiende spel moest ze toch nog een keertje haar service inleveren en dat maakte meteen een einde aan de eerste set. Gedurende de volledige volgende set hadden beide dames kansen genoeg als retourneerder. Bonaventure sleepte toch een paar opslagspelletjes uit de brand die close waren en maakte zo het verschil. Bonaventure bracht zelfs twee breaks verschil op het bord en dwong een beslissende set af. BONAVENTURE DUWT DOOR NA BREAK IN DERDE SET Plots waren beide speelsters met veel meer comfort baas op hun eigen opslag. Tot Bonaventure zich in het zesde spelletje van de set weer in de game knokte en de break forceerde. Bonaventure duwde door en maakte twee games later al komaf met de Chinese: 4-6, 6-3 en 6-2 voor Bonaventure. Een fraaie stunt van de Belgische op deze Grand Slam.