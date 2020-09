Yanina Wickmayer niet opgewassen tegen Australian Open-winnares

Yanina Wickmayer kreeg in laatste instantie nog een plek op de hoofdtabel van de US Open en mocht dan meteen aantreden tegen Australian Open-winnares Sofia Kenin, tevens het tweede reekshoofd in New York. Kenin liet zich niet verrassen.

Wickmayer had eigenlijk niets te verliezen en zorgde er toch voor dat vijf van de zes eerste games allemaal fel betwist waren. Dat ene spelletje waarin dat niet het geval was, was een blanco opslagspel in het voordeel van Wickmayer. In die andere vijf games wist Kenin toch net aan het langste eind te trekken. Bij 5-1 behield Wickmayer nog wel een keer haar opslagspel, waarna Kenin de set blanco uitserveerde. In set twee keek Wickmayer opnieuw snel tegen een achterstand aan en haalde Kenin enkele sleutelspelletjes naar zich toe. Zo werd het een zelfde score. Kenin verzekerde zich met tweemaal 6-2 van een plek in de volgende ronde. Geen stunt dus voor Wickmayer.