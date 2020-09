Overzicht: Hoe deden de topfavorieten het al op de US Open en zijn er verrassingen in de eerste ronde?

Met Greet Minnen, Alison Van Uytvanck, Kirsten Flipkens en David Goffin kwamen al 4 Belgen in actie op de US Open. Flipkens en Goffin zijn er ook in geslaagd om zich te plaatsen voor de tweede ronde, maar hoe deden de favorieten het voorlopig?

Novak Djokovic kwam in de eerste ronde uit tegen Dzumhur en de Serviër kende geen problemen met zijn tegenstander: 6-1, 6-4, 6-1. Ook Tsitsipas (vierde reekshoofd) en Zverev (vijfde reekshoofd) konden hun wedstrijd al winnen. Zverev had het echter niet onder de markt tegen de Zuid-Afrikaan Anderson. De Duitser won na 4 sets (6-7 (2-7), 7-5, 3-6, 5-7. Bij de vrouwen won het eerste reekshoofd Pliskova vlot met 6-4 en 6-0 van Kalinina. Ook Osaka kon, ondanks haar blessure vorige week, winnen. Ze haalde het van haar landgenote Doi in drie sets: 6-2, 5-7 en 6-2. Kvitova won dan weer van Begu met 3-6 en 2-6.