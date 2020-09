Naomi Osaka toont zich solidair met BLM-beweging, zelfs tijdens de wedstrijden

Naomi Osaka wist van haar landgenote Misaki Doi te winnen in de eerste ronde van de US Open, maar dat was niet het meest opvallende aan de wedstrijd.

Op het mondmasker dat Osaka voor de wedstrijd droeg stond de naam van Breonna Taylor te lezen. Taylor was een zwarte Amerikaanse vrouw die onschuldig werd doodgeschoten door de politie van Louisville. Osaka heeft zo zeven mondmaskers, met daarop zeven namen van onschuldige zwarte mensen die werden doodgeschoten door de politie. "Ik hoop dat ik de finale haal, dan kunnen jullie al mijn mondmaksers zien. Al zijn zelfs zeven exemplaren niet genoeg om alle onschuldige slachtoffers te herdenken die zijn gestorven aan politiegeweld", zei Osaka. "De niet aflatende genocide van de politie tegen zwarten maakt me echt ziek. Als ik door niet te spelen de conversatie weer op gang kan zetten, dan beschouw ik dat als een stap in de goede richting", gaf Osaka aan. "Ik vind dat er nu belangrijkere dingen aan de hand zijn dan een tennismatch."