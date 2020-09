Elise Mertens hakt Duitse in de pan en kent prima start op US Open

Elise Mertens is na een goede voorbereiding begonnen aan haar US Open. Dat deed ze vol vertrouwen en het is dan ook weinig verrassend dat ze zich vlot wist te plaatsen voor de tweede ronde. Tegenstandster Laura Siegemund had weinig in te brengen.

Mertens kende de ideale start door meteen door de opslag van Siegemund te gaan. Zo had onze landgenote meteen wat marge. Er volgden nog wat fel betwiste games, maar het was opnieuw Mertens die de volgende break wist te realiseren. Zo had ze de eerste set op zak na veertig minuten. Elise Mertens ging verder op het goede elan en liep in de tweede set vlot 3-0 uit. Het volgende spelletje was knokken. Mertens trok het uiteindelijk wel naar zich toe en was eigenlijk dan al zegezeker. Siegemund spartelde nog wel wat tegen, maar twee opslagbeurten later was de winst binnen voor Mertens met tweemaal 6-2.