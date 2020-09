Belgen op US Open: David Goffin en Kirsten Flipkens geplaatst voor tweede ronde, Alison Van Uytvanck uitgeschakeld

David Goffin en Kirsten Flipkens zijn er vannacht in geslaagd om zich te plaatsen voor de tweede ronde van de US Open. Voor Alison Van Uytvanck is het toernooi voorbij. Ze verloor van de Italiaanse Camila Giorgi.

David Goffin nam het op tegen de Amerikaan Reilly Opelka en onze landgenoot had het niet onder de markt. De eerste set won Goffin wel met 6-7(2-7), maar de tweede set werd met 6-3 verloren. Goffin schakelde daarna een niveau hoger en won de twee volgende sets met 1-6 en 4-6. Ook Kirsten Flipkens is door naar de volgende ronde. Ze won knap van de Zweedse Rebecca Peterson (32ste reekshoofd) in twee sets: 6-7(1-7) en 4-6. Alison Van Uytvanck verloor dan weer van Camila Giorgi. Na een spannende wedstrijd werd het 2-6, 6-1 en 7-5 voor de Italiaanse.