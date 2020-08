VOORBESCHOUWING: Eerste Grand Slam voor Clijsters sinds comeback, gouden kans voor Djokovic op vierde titel

De US Open gaat van start, mét Kim Clijsters! Vanaf vandaag krijgen we weer grandslamtennis: iets wat lange tijd onzeker was in het atypische 2020. Natuurlijk is het uitkijken naar wat Clijsters kan tijdens de eerste Grand Slam sinds de 'Kimback'. Bij de mannen is Djokovic torenhoog favoriet.

Dames enkelspel

Sinds Kim Clijsters haar comeback aankondigde, was het eigenlijk uitkijken naar dit moment. Want een speelster als Clijsters, die willen we toch vooral zien schitteren op dit niveau, op de Grand Slams. Daar telt het pas echt. Het was voor haar wel veel beter geweest als ze een pak meer wedstrijdritme had kunnen opdoen de voorbije maanden.

Hoe fit komt Clijsters aan de start? Haar buikspieren zullen het voorlopig wel kunnen houden, anders had ze niet toegezegd om mee te doen. Moest ze een paar keer kunnen winnen, gaat de vraag weer rijzen of haar lichaam die opeenstapeling van wedstrijden wel aankan. Veel moet er niet gebeuren om dat lichaam weer danig op de proef te stellen.

Laat ons echter beginnen bij het begin: ze krijgt meteen een topdertigspeelster op haar bord. Een exit in de eerste ronde kan dus ook. Toch is de hoop op meer in het Clijsters-kamp gestegen door haar goede prestaties op WTT. Grote afwezigen op dit toernooi: Ashleigh Barty, Simona Halep en Bianca Andreescu. Voorts gaat het bij de vrouwen weer een zeer open strijd om de titel worden, met voor ons Osaka als favoriete.

ONZE STERREN

***** Naomi Osaka

**** Victoria Azarenka - Karolina Pliskova

*** Petra Kvitova - Serena Williams

** Sofia Kenin - Angelique Kerber - Madison Keys - Garbiñe Muguruza

* Amanda Anisimova - Kim Clijsters - Coco Gauff - Elise Mertens - Sloane Stephens - Marketa Vondrousova

Heren enkelspel

Het mannentoernooi gaat van start met de naweeën van een discussie rond het oprichten van een nieuwe spelersbond, een idee van Novak Djokovic waar Roger Federer en Rafael Nadal tegen gekant zijn. De voorbije maanden was er veel commotie rond de figuur van Djokovic naast de baan en dat lijkt dus wel nog eventjes het geval te zijn.

Op sportief gebied heeft de Serviër alvast geen last van Federer en Nadal, want beiden zijn afwezig in New York. Wat meteen betekent dat er een enorme opportuniteit ligt voor Djokovic om zijn achttiende grandslamtitel te pakken. Het zou zijn vierde eindzege zijn op de US Open. Met zijn titel op het voorbereidingstoernooi van Cincinnati heeft Djokovic zijn favorietenstatus alvast kracht bijgezet.

Uitdagers komen wellicht uit de Next Gen met tennissers als Tsitsipas of Medvedev. Die laatste was vorig jaar al dicht bij de titel op Flushing Meadows. Of zien we echt de heropleving van Raonic, na diens finale op ATP Cincinnati. Voorts vooral zorgen omtrent corona, nadat de reeds in New York aanwezige Fransman Paire positief testte. Hopen dus maar dat de US Open volledig uitgespeeld kan worden.

ONZE STERREN

***** Novak Djokovic

**** Daniil Medvedev - Milos Raonic - Stefanos Tsitsipas

*** Matteo Berrettini - Dominic Thiem

** Grigor Dimitrov - Alexander Zverev

* Andy Murray