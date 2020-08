Greet Minnen uitgeschakeld in eerste ronde US Open

Greet Minnen is uitgeschakeld op de US Open. Onze landgenote moest het in de eerste ronde opnemen tegen de Tsjechische Marketa Vondrousova, maar ze werd uitgeschakeld in twee sets: 6-1 en 6-4.

Greet Minnen maakte haar debuut op de US Open, maar met Marketa Vondrousova kreeg ze meteen een zware tegenstander voorgeschoteld. De Tsjechische Vondrousova is namelijk het twaalfde reekshoofd. In de eerste set kende Vondrousova geen problemen met Minnen. Het werd 6-1. In de tweede set speelde Minnen goed mee, maar het twaalfde reekshoofd was net iets te sterk: 6-4. Het toernooi zit er dus meteen op voor Minnen. And our first winner at #USOpen 2020 is... 🥁



#12 Marketa Vondrousova 🇨🇿 pic.twitter.com/79lioIpKYS — US Open Tennis (@usopen) August 31, 2020