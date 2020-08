Djokovic komt trage start te boven en wint opnieuw een Masters 1000

Er is de voorbije maanden naast de baan veel te doen geweest rond zijn figuur, maar Novak Djokovic kan nog altijd tennissen als de beste. Dat heeft de Serviër in New York nog eens bewezen. Daar ging ook het mannentoernooi van Cincinnati door.

De finale ging tussen Novak Djokovic en Milos Raonic. Djokovic startte uiteraard als favoriet, al was daar in de eerste set niet veel van te zien. De nummer 1 van de wereld geraakte niet in zijn gewone ritme en had het elk opslagspel moeilijk. Ook de verdienste van Raonic, die bij 1-1 vijf spelletjes op rij won.

Nadien stelde Djokovic orde op zaken. Van 2-2 in de tweede set ging het naar 5-2. Die kloof kon Raonic niet meer goedmaken. Beide heren kregen nog één opslagbeurt in die tweede set, vooraleer Djokovic de bordjes helemaal gelijk hing.

VAN 0-2 NAAR 4-2 IN SET DRIE

In de beslissende set kwam Raonic meteen 0-2 voor. Door vier games op rij te winnen, ging Djokovic erop en erover. Djokovic gaf de winst niet meer uit handen, ondanks dat zijn Canadese tegenstander nog een breakpunt versierde. Dat werd weggewerkt en een paar punten later had Djokovic de toernooiwinst beet. Het werd 1-6, 6-3 en 6-4. Djokovic begint ook als grote favoriet aan de US Open.