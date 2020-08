Kim Clijsters klaar voor US Open en wil goede lijn uit laatste matchen doortrekken

U hoeft er niet meer aan te twijfelen: Kim Clijsters gaat wel degelijk aantreden op de US Open. Tijdens een online persconferentie klonk Clijsters positief. Ze kijkt er naar uit om op de US Open te spelen en hoopt hetzelfde niveau te halen als in haar duels op World Team Tennis.

Clijsters vertoeft in New York alvast in een omgeving die haar doorheen de jaren veel vreugde heeft bezorgd. "Het is altijd een plezier voor mij om naar de US Open te komen, of het nu is om met de legends te spelen of om commentaar te geven. Om hier te zijn als actieve speelster, is nog specialer. Om te trainen op Arthur Ashe, voorbij de courts te wandelen en alles van dichtbij te zien, is een heel fijn gevoel."

De zorgen over haar buikspieren behoren tot de verleden tijd. Er kan nu dus weer gefocust worden op gewoon zo goed mogelijk tennis te brengen. "Op World Team Tennis ging mijn spelpeil richting het niveau dat ik voor ogen heb. Ik hoop dat die lijn kan doortrekken."