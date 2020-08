Victoria Azarenka heeft WTA-toernooi van Cincinnati op haar naam gezet zonder dat ze moet spelen in de finale

Victoria Azarenka heeft het WTA-toernooi van Cincinnati gewonnen. De Wit-Russische moest de finale niet spelen, want haar tegenstander Naomi Osaka moest geblesseerd afhaken. Osaka haalde het gisteren nog van Elise Mertens.

We krijgen geen finale op het WTA-toernooi van Cincinnati. Normaal gezien stonden Victoria Azarenka en Elise Mertens tegenover elkaar, maar door een hamstringblessure kan Osaka niet spelen.

De winst is dus voor Victoria Azarenka. Het is opvallend, want Naomi Osaka kon gisteren in de halve finales nog winnen van Elise Mertens. Maandag start de US Open, dus het is nog niet duidelijk of Osaka fit zal geraken.