Parabel van de gemiste kansen: verdienstelijke Mertens mist massa breakpoints en Osaka dan toch naar de finale

Elise Mertens heeft de wedstrijd verloren die ze eerst niet ging moeten spelen. Naomi Osaka kondigde immers aan zich terug te trekken uit het toernooi van Cincinnati als statement tegen het politiegeweld in de VS, maar bedacht zich en won alsnog de halve finale.

Het was dan wel doordat ze haar oorspronkelijke beslissing herzag dat Naomi Osaka aantrad in deze halve finale, maar de Japanse was wel volledig gefocust. Haar forehand draaide goed en ze maakte amper fouten. Zo was het voor Mertens meteen achter de feiten aanlopen. Na zes games stond Mertens 5-1 achter en twee spelletjes later was de eerste set al gespeeld.

PIJNLIJK NEGENDE SPEL IN SET TWEE

In die openingsset had Mertens wel zeven breakpunten bij mekaar gespeeld, maar ze had er maar eentje van gemist. Het verhaal van de gemiste breakpunten deed zich nog nadrukkelijker voor in set twee. Bij 4-4 waren er zelfs zeven onbenutte breakballen voor Mertens in één game! Voordien had Mertens een 2-0 wel omgezet in een 2-4, maar Osaka was dus nog teruggekomen.

Mertens redde een matchbal om een tiebreak uit de brand te slepen. In de breaker kwam Osaka opnieuw op matchpunt en de bal van Mertens ging net buiten. Game, set & match dus. Zonder een zegegebaar te maken won Osaka met 6-2 en 7-6 (7/5). Zuur voor Mertens.