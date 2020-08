Elise Mertens krijgt finaleplek dan toch niet cadeau: Osaka keert op haar stappen terug en speelt toch

Elise Mertens moet alsnog haar halve finale tegen Naomi Osaka afwerken. Nochtans had die laatste besloten om zich terug te trekken uit het toernooi als statement tegen politiegeweld. De Japanse keert nu op haar stappen terug en gaat nu toch spelen.

De oorspronkelijke beslissing van Osaka kaderde in het protest van de sportwereld tegen politiegeweld nadat Jacob Blake zeven keer in de rug werd geschoten door een politieagent. Het protest werd op gang gebracht door een boycot in de NBA.

OVERLEG MET TENNISINSTANTIES

Het raakte Osaka diep en de tennisster wilde aanvankelijk niet meer aantreden op het toernooi van Cincinnati. Na overleg met de WTA en USTA is ze hiertoe opnieuw wel weer bereid. Alle matchen werden donderdag uitgesteld, Osaka vindt dit nu voldoende als krachtig signaal.

Vrijdag worden de wedstrijden in New York dus weer hervat. Mertens - Osaka komt dus weer op het programma, met als inzet een plaats in de finale.