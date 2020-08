Ook tenniswereld laat zich gelden na schietpartij in VS: toernooi stilgelegd, opponente Mertens geeft forfait

De sportwereld roert zich na een nieuw geval van politiegeweld in de VS, ook het tennis. Het toernooi van Cincinnati wordt voorlopig op stop gezet. Zo volgt het tennis een eerder statement van de NBA, waar drie basketbalwedstrijden niet werden afgewerkt als een vorm van protest.

Bij het meest recente incident werd Jacob Blake door een politieagent zeven keer in de rug geschoten. Blake vecht nog voor zijn leven. Ook de dood van George Floyd zette de wereld eerder al in rep en roer. Ook de organisatoren van het toernooi in Cincinnati willen de raciale ongelijkheid aankaarten.

Daarom beslisten de ATP, USTA en WTA om donderdag geen tenniswedstrijden te laten doorgaan. Vrijdag zal het toernooi wel hervat worden en kan er dus wel verder gespeeld worden. Bij de dames zit Elise Mertens nog altijd in het toernooi. Zij zou het in de halve finales opnemen tegen Naomi Osaka, maar zij zit zo erg met de hele zaak in haar maag, dat ze besloten heeft zich terug te trekken uit het toernooi.