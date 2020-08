Loting voor US Open bekend: Kim Clijsters krijgt topdertigspeelster op haar bord

Er is geloot voor de US Open, de eerste Grand Slam sinds de uitbraak van Covid-19 . Kim Clijsters neemt het - indien ze fit geraakt - op tegen Aleksandrova, een speelster uit de top dertig. Ook David Goffin krijgt meteen een tegenstander uit de subtop van het wereldtennis tegenover zich.

Er wacht Kim Clijsters een ontmoeting met Ekaterina Aleksandrova, een Russische en de nummer 27 op de wereldranglijst. Toch een behoorlijk lastige opgave om mee te beginnen. Het grootste vraagteken zal zijn of Clijsters fit geraakt, nadat ze het toernooi van Cincinnati links liet liggen vanwege last aan de buikspieren.

Elise Mertens begint haar US Open tegen de Duitse Laura Siegemund. Indien Clijsters en Mertens hun eerste twee matchen winnen, komen ze in de derde ronde tegen mekaar uit. Flipkens moet in de eerste ronde voorbij de Zweedse Rebecca Peterson. Alison Van Uytvanck moet de Italiaanse Camila Giorgi bekampen.

WICKMAYER VS AUSTRALIAN OPEN-WINNARES

Yanina Wickmayer zal proberen te stunten tegen Australian Open-winnares Sofia Kenin. Bij de mannen één Belg in actie met David Goffin. Zijn tegenstander in de eerste ronde is Reilly Opelka, toch de nummer 39 van de wereld, en bekend voor zijn zware opslag.