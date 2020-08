Een Belgische erbij op US Open: Yanina Wickmayer opgevist voor Grand Slam

Wanneer de US Open binnenkort van start gaat, zal ook Yanina Wickmayer van de partij zijn. Schitterend nieuws natuurlijk voor onze landgenote, die op de ranglijst eigenlijk net te laag stond om een plek op de hoofdtabel toegewezen te krijgen.

Vanwege de huidige gezondheidssituatie zullen er geen kwalificaties gespeeld worden op de US Open. Je moet dus rechtstreeks een plek op de hoofdtabel krijgen om mee te doen. Ook nadat een aantal speelsters besloten om te passen voor een reis naar New York, was dat niet weggelegd voor Wickmayer.

Ondertussen heeft echter ook de Sloveense Polona Hercog afgezegd en daardoor mag Wickmayer alsnog meedoen. Wickmayer was eigenlijk al in Praag voor een ander toernooi, maar maakt halsoverkop dus nog de verplaatsing naar New York.

Ze hoeft de voor haar bijzondere US Open dus niet te missen. De editie van 2009 is tot dusver het hoogtepunt van de carrière van Wickmayer. Toen haalde ze de halve finales.