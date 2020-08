Afscheid van een legendarisch dubbelduo: broers Bryan bergen hun racket op

Een zelden gezien dubbelduo, broers dan nog. Dat waren Mike Bryan en Bob Bryan. Ze zijn vanaf heden tennisser af. Ze zullen nooit meer tegen elkaars borstkas springen op het tennisterrein. Dat was hun handelsmerk na een overwinning.

En die overwinningen, die waren amper bij te houden tijdens hun carrière in het dubbelspel. Liefst twee decennia lang domineerden ze het dubbel bij de mannen. Niemand behaalde in de geschiedenis ooit meer overwinningen in het dubbelspel dan zij.

ZESTIEN GRANDSLAMTITELS ALS DUO

Ze stonden er ook op de grote toernooien: liefst zestien Grand Slams hebben ze samen gewonnen. De Australian Open was hun meest succesvolle Grand Slam, met zes keer winst. Ook wonnen ze vijf keer de US Open, drie keer Wimbledon en twee keer Roland Garros. In 2012 schonken beide broers de VS goud op de Olympische Spelen.

Op de Masters waren de Bryans dan ook nog eens vijf keer de besten. Dat is wat ze samen gepresteerd hebben. In het gemengd dubbel behaalde een Bryan dan ook nog eens zeven keer een grandslamtitel.