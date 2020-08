Maria Sakkari verrast nu ook Serena Williams en schalelt de Amerikaanse uit

Maria Sakkari heeft misschien wel de mooiste zege uit haar carrière behaald. In een thriller haalde ze het van Serena Williams.

Serena Williams leek haar koetjes al snel op het droge te hebben. Ze won de eerste set met 5-7 en kwam op een 3-5 voorsprong te staan in de tweede set, maar slaagde er niet in de wedstrijd te beslissen. In de tiebreak gaf ze ook nog eens een 4-1 voorsprong uit handen.

Het gaf Sakkari vertrouwen en ze haalde zowel de tweede set met 7-6 (5), als de derde set (6-1) binnen.

Sakkari gaat nu door naar de laatste acht. Daar mag ze het opnemen tegen Johanna Kanta.