Elise Mertens plaatst zich voor de halve finale van Western & Southern

Elise Mertens gaat door naar de halve finale van het Southern & Western-toernooi in Cincinatti. De Belgische versloeg Jessica Pegula.

Elise Mertens (WTA-22) kende geen enkel probleem in de kwartfinale tegen Jessica Pegula (WTA-83).Mertens had maar iets meer dan een uur nodig om de zege over de streep te trekken.

De eerste set werd het overduidelijk 6-1 en in de tweede set kwam Pegula iets sterker opzetten, maar ook dan bleef Mertens ijzig kalm en won ze met 6-3.

Mertens komt nu in de halve finale uit tegen Naomi Osaka of Anett Kontaveit.