Andy Murray verrassend uitgeschakeld door Raonic

Andy Murray is verrassend uitgeschakeld op het Western & Southern-toernooi in Cincinatti.

Murray keerde na maanden blessureleed terug op het tennisveld en wist zelf verrassend genoeg te winnen van Tiafou en Zverev. Murray leek het momentum mee te hebben en de Canadees Raonic zou ook geen probleem mogen vormen.

Raonic wist namelijk acht jaar lang geen enkele partij van Murray te winnen. Toch was hij deze keer te sterk en haalde Raonic het makkelijk met 6-2 en 6-2 in een uur en 28 minuten.

"Het was een slechte dag, ik heb niet goed gespeeld", was Murray na afloop eerlijk. "Maar het positieve is dat ik drie wedstrijden heb kunnen spelen. Fysiek was ik oké."