Verrassing in Cincinnati: Elise Mertens dan toch niet tegen eerste reekshoofd in achtste finales

Het is een verrassing dat Elise Mertens het in de achtste finales tegen de Russin Veronika Koedermetova moet opnemen. Koedermetova moest namelijk tegen Karolína Plíšková, de nummer 3 van de wereld en het eerste reekshoofd op het toernooi.

Koedermetova haalde het na een sterke wedstrijd in twee sets van Plíšková: 5-7 en 4-6. Elise Mertens is dus gewaarschuwd. Johanna Konta, die Kirsten Flipkens heeft uitgeschakeld in de vorige ronde, neemt het op tegen Zvonareva.

Your @wta sweet 1⃣6⃣



πŸ‡·πŸ‡Ί Kudermetova vs. Mertens πŸ‡§πŸ‡ͺ

πŸ‡ΊπŸ‡Έ Pegula vs. Sabalenka πŸ‡§πŸ‡Ύ

πŸ‡―πŸ‡΅ Osaka vs. Yastremska πŸ‡ΊπŸ‡¦

πŸ‡ͺπŸ‡ͺ Kontaveit vs. Bouzkova πŸ‡¨πŸ‡Ώ

πŸ‡¬πŸ‡§ Konta vs. Zvonareva πŸ‡·πŸ‡Ί

πŸ‡¬πŸ‡· Sakkari vs. S. Williams πŸ‡ΊπŸ‡Έ

πŸ‡ΊπŸ‡Έ McHale vs. Jabeur πŸ‡ΉπŸ‡³

πŸ‡§πŸ‡Ύ Azarenka vs. Cornet πŸ‡«πŸ‡·#CInCyTENNIS