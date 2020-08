Tweede Fransman is er te veel aan voor Ruben Bemelmans op nieuwe challenger in Praag

Ook deze week is er weer een challengertoernooi in Praag en ook Ruben Bemelmans is daar actief. Onze landgenoot was begonnen met een zege tegen Elliot Benchetrit. In de tweede ronde kreeg Bemelmans met Pierre-Hugues Herbert opnieuw een Fransman als tegenstander voorgeschoteld.

Die was van een ander allooi dan de tegenstrever in de eerste wedstrijd. Herbert is een speler uit de top 70 van de wereld en is tweede reekshoofd in Praag. Aan Bemelmans om te verrassen, maar bij 1-1 zag hij al drie spelletjes op rij naar Herbert gaan. In de eerste set zat een ommekeer er niet meer in. In set twee hield Bemelmans gelijke tred tot aan 2-2. Nadien zou hij geen spelletje meer kunnen winnen. Met als gevolg dat Herbert in minder dan een uur klaar was met Bemelmans. Het werd tweemaal 6-2.