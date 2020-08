Elise Mertens laat zich niet verrassen door giantkiller en plaatst zich vlot voor kwartfinales

Mooi dat Elise Mertens zich weer bij de beste acht weet te scharen op een toernooi. Dat is het gevolg van haar overtuigende overwinning tegen Veronika Kudermetova. Die had nochtans in de vorige ronde Karolina Pliskova uitgeschakeld.

En Pliskova is als nummer drie van de wereld toch niet de eerste de beste. Mertens moest dus op haar hoede zijn, maar schrik was nergens voor nodig, want ze stond zelf gewoon goed te spelen. Mertens bracht agressief tennis en raakte de ballen goed.

TWEE BREAKS VERSCHIL IN BEIDE SETS

In de eerste set nam Mertens meteen een voorsprong en kon ze daarop verder bouwen. In set twee was er iets meer spanning in het begin, maar slaagde Mertens er toch ook weer in om voor een verschil van twee breaks te zorgen.

Zo werd het 6-2 en 6-3 in haar voordeel. De volgende tegenstandster voor Mertens in het enkelspel is ofwel Sabalenka, haar vaste dubbelpartner, ofwel Pegula.