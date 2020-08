Abrupte uitschakeling: David Goffin bijt tanden stuk op taaie Duitser op ATF Cincinnati

Geen kwartfinale voor David Goffin op het ATP-toernooi van Cincinnati, dat doorgaat in New York. De Belg was verwikkeld in een intens gevecht met Jan-Lennard Struff. Aan het eind van de derde set was het plots op bij Goffin. Struff won met 6-4, 3-6 en 6-4.

Goffin was de eerste die zijn service moest afstaan, maar wist als goede retourneerder ook meteen terug te slaan. Zo hield hij zijn kansen gaaf om aan de haal gaan met de openingsset, maar het serviceverlies bij 4-4 kwam Goffin niet meer te boven. Toch niet in die eerste set. In de volgende set nam Goffin wel een prima start, om Struff dan weer onmiddellijk op gelijke hoogte te zien komen. Goffin moest dus weer op zoek naar een volgende break en die kwam er ook in het achtste spel van de set. Vervolgens kon Goffin met een blanco opslagspel uitserveren. WEDSTRIJD EINDIGT MET BLANCO BREAK De beslissende set werd gekruid met veel spannende en lange games, met twee spelers die mekaar geen duimbreed toegaven. Maar plots miste Goffin de energie om zuiver te blijven spelen: op 'love' leverde hij bij 5-4 zijn opslagspel in, meteen de beslissing in de match.

