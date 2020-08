Andy Murray boekt knappe zege tegen nummer 7 van de wereld op Western & Southern Open

Andy Murray heeft een uitstekende zege geboekt op de Western & Southern Open. De nummer 134 van de wereld haalde het in drie sets van Alexander Zverev, de nummer 7 van de wereld.

In de eerste ronde op de Western & Southern Open won Andy Murray in drie sets (6-7, 6-3, 1-6) van Frances Tiafoe, maar in de tweede ronde kreeg Murray een tegenstander van een ander kaliber voorgeschoteld: Alexander Zverev.

Toch zou ook de Duitser de duimen moeten leggen tegen Murray, want de Schot was met 6-3, 3-6 en 7-5 te sterk. In de volgende ronde wacht opnieuw een klepper voor Murray, want dan neemt hij het op tegen de Canadees Milos Raonic.