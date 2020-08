Ook in dubbelspel heeft Elise Mertens zich gekwalificeerd voor tweede ronde in Cincinnati

Elise Mertens is goed op dreef in Cincinnati. Nadat ze eerder al in de eerste ronde van het enkelspel vlot kon winnen van de Zweedse Rebecca Peterson, heeft ze zich nu ook gekwalificeerd voor de tweede ronde in het dubbelspel. Mertens haalde het, samen met de Wit-Russische Aryna Sabalenka, van Ann Li en Bernarda Pera. Ook hier werd vlot gewonnen in twee sets: 6-2 en 6-4.

