Kirsten Flipkens kan ex-nummer vier van de wereld weinig in de weg leggen

Kirsten Flipkens was met een goede overwinning tegen Siniakova begonnen aan het toernooi van Cincinnati. De tweede ronde werd wel het eindstation voor onze landgenote, want ze stuitte tegen een sterke opponente: Johanna Konta.

De Britse is het huidig nummer 15 van de wereld en stond ooit zelfs 4de op de wereldranglijst. Flipkens had dus niets te verliezen en kon ontspannen tennissen, maar dat hielp haar niet om stokken in de wielen van Konta te steken. Enkel in de eerste vier spelletjes hield Flipkens gelijke tred.

Het stond op dat moment 2-2. Nadien zou Flipkens niet meer op het scorebord geraken. Eens Konta op dreef geraakte, was er geen houden meer aan. Na een uur en een kwartier was de wedstrijd gespeeld: Konta haalde het met 6-2 en 6-0.