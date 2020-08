Elise Mertens komt nipt setverlies te boven en wint ook tweede wedstrijd op WTA Cincinnati

Na het kansloos huiswaarts sturen van Peterson , was de volgende te nemen horde voor Elise Mertens de Française Kristina Mladenovic. Het was knokken voor de kwalificatie, maar Mertens kreeg wel loon naar werken.

Mertens nam aanvankelijk de draad weer op na haar eerste sterke partij en deelde van in het begin de lakens uit. Na het winnen van twee spannende games werd haar greep op de wedstrijd nog groter en liep Mertens 4-0 uit. Mladenovic kwam dan wel op het scorebord, maar twee spelletjes later had Mertens de eerste set op zak.

Daarmee was de kwalificatie nog lang niet binnen, want Mladenovic rechtte de rug. Mertens leverde haar opslagspel in bij 2-1, maar kon gelukkig onmiddellijk de rebreak forceren. Zo hield onze landgenote toch gelijke tred. Beide speelsters bleven mekaar waard in het vervolg van de set en er kwam een tiebreak aan te pas. Mladenovic benutte haar eerste setbal.

PRIMA START IN DERDE SET

Een derde set dan maar en daarin nam Mertens de beste start door de eerste twee games te winnen. Die kloof bleef ook op het bord en bij 5-3 maakte Mertens het op de service van Mladenovic het helemaal af. Zo werd het 6-1, 6-7 (5/7) en 6-3.