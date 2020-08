David Goffin heeft zich geplaatst voor de tweede ronde in Cincinnati

In Cincinnati heeft David Goffin zich kunnen plaatsen voor de tweede ronde. De 29-jarige Belg haalde het in twee sets van de Kroaat Borna Coric. Het werd 7-6 (8-6) en 6-4.

David Goffin kon zich eerder in het dubbelspel al plaatsen voor de volgende ronde, maar met Borna Coric kwam hij meteen een stugge tegenstander tegen bij het enkelspel in Cincinnati. Het werd in de eerste set duidelijk dat Goffen het niet onder de markt zou hebben, maar de Belg haalde deze set wel binnen met 7-6 (8-6).

Ook in de tweede set ging het gelijk op, maar Goffin was net iets sterker dan Coric. Ook de tweede set ging naar onze landgenoot: 6-4. Goffin heeft zich dus geplaatst voor de volgende ronde, maar het is nog niet duidelijk tegen wie zijn volgende tegenstander zal zijn.