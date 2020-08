Sterke Elise Mertens zet met veel gemak Zweedse opzij op WTA Cincinnati

Elise Mertens heeft haar eerste wedstrijd in New York met verve gewonnen. In de grootstad gaat dit jaar ook het WTA-toernooi van Cincinnati door, als voorbereiding op de US Open. Mertens heeft de eerste horde alvast genomen en moest daar weinig moeite voor doen.

Tegenstandster was de Zweedse Rebecca Peterson. Als die na 21 minuten tennis even knipperde met haar ogen en naar het scorebord keek, zag ze daar al een droge 6-0 staan. Vijf van die eerste zes games haalde Mertens overigens vrij gemakkelijk binnen. MERTENS WINT EERSTE TIEN(!) GAMES Nadien lag het toch iets dichter bij mekaar en was het iets meer knokken, maar stond Mertens er ook wel op de belangrijke momenten. Zo liep ze ook in set twee meteen 4-0 uit. Dat Peterson dan nog haar twee volgende opslagspelletjes behield, maakte niet meer uit. Nog geen uur had Mertens nodig om af te rekenen met haar Zweedse opponente. Met 6-0 en 6-2 plaatste Mertens zich voor de volgende ronde.